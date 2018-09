Agatha große Macke. (Udo Meissner)

Syke. "Im ersten halben Jahr habe ich jeden Tag gedacht: Nee, das ist es wirklich nicht." Heute, rund 21 Jahre später, muss Agatha große Macke darüber lauthals lachen. Heute geht die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Syke in den Vorruhestand, wird von Kolleginnen und Wegbegleitern in einem feierlichen Rahmen in Rathaussaal verabschiedet. Mit ihr geht nicht irgendeine Mitarbeiterin, mit ihr geht das Gesicht der Gleichstellung in Syke. Und ein Farbtupfer – im wahrsten Sinne des Wortes.

"Meine Kollegen, die werde ich total vermissen", gibt 60-Jährige zu. Die Gleichstellungsstelle liege zwischen den Stühlen, das nerve manchmal, da müsse man schon zufrieden mit sich sein. "Doch gerade in der letzten Zeit ist durch das Projekt ,Älter, bunter, weiblicher‘ mit Petra Arnhold und Heike Wilhelm so etwas wie Teamwork entstanden, da hat sich etwas Schönes entwickelt." Wer hätte das gedacht, als Agatha große Macke 1992 das Syker Rathaus erstmals betrat? Wer hätte das gedacht, als sie Abitur machte?

Agatha große Macke, geboren in Essen/Oldenburg, ging nämlich auf eine Klosterschule, ein reines Mädchengymnasium. "Haselünne ist ein Ort, der bekannt ist durch drei Schnapsbrennereien, das Kloster und Schweinezucht – so steht es im Brockhaus", scherzt die stets bunt gekleidete Frau. Aber: "An der Schule wurde mein politisches Interesse geweckt." Welch‘ Wunder, Ende der 1960er Jahre.

Zum Studium ging sie 1971 nach Bremen an die Pädagogische Hochschule, "ich wollte Lehrerin werden". Politik und Germanistik waren ihre Fächer. Doch schon im Referendariat an der Grund- und Hauptschule an der Schmidtstraße im Bremer Ostertorviertel merkte sie, dass der sozialpädagogische Aspekt deutlich zu kurz kam. "Die deutschen und die türkischen Jungs gingen regelmäßig aufeinander los, und drei Mädchen haben gemeinsam einen Selbstmordversuch unternommen", blickt Agatha große Macke mit Schrecken zurück . "Das vergesse ich nie. Ein richtiger Unterricht war so nicht möglich. Da habe ich gemerkt, dass ich an meine Grenzen komme."

Für das Interesse an der Gleichstellung war ein anderer Bereich des Studiums, da schon an der Universität Bremen, verantwortlich. Der Bereich außerhalb der Vorlesungen. "Damals habe ich gemerkt, dass in dem Bereich Politik und Frauen immer Männer das Wort geführt haben", erinnert sich Agatha große Macke. Rhetorisch sehr gute Männer seien das gewesen, Leute, die später auch Karriere gemacht haben. "In diesem Zusammenhang habe ich gemerkt, dass sich Frauen auch zu Wort melden müssen. Dann haben wir eine erste Frauengruppe gegründet, um uns über unsere eigenen Probleme erst einmal auszutauschen. Daraus hat sich entwickelt, dass wir uns mehr eingemischt haben ins politische Geschehen."

Sozialpädagogik gemischt mit Gleichstellung trieb sie in verschiedene Projektarbeiten wie Schülerhilfe, den Aufbau des Bremer Frauenhauses, die Organisation einer Bildungs- und Kulturwoche an der Universität und das Projekt "Neuer Start ab 35" für Frauen nach der Familienphase. "Das war quasi die Vorbereitung für die Gleichstellungsarbeit in Syke."

Nur: Die war damals für Agatha große Macke noch nicht in Sicht. Erst stand noch eine Reise nach Indien auf dem Plan, "da habe ich auch meine Vorliebe für die Farbe Orange her". Es folgten freiberufliche Jobs als Yogalehrerin oder Referentin. Bis der Ruf aus Syke kam. Dort gab es seit 1987 eine Stelle für eine Gleichstellungsbeauftragte, eine der ersten in Deutschland. Auf dieser Stelle herrschte eine rege Fluktuation. Vera Feldmann, Erika Huxoll und Marianne Kopp hatten sich die ersten fünf Jahre geteilt. Dann kam Agatha große Macke. "Ich dachte: Ich bin bald 40, da kann ich eine unbefristete Stelle haben. Ich habe natürlich nicht überlegt, was das wohl bedeutet in so einer Verwaltung und mit der Politik." Sie blieb fast 21 Jahre.

In dieser Zeit sei die Arbeit vielschichtiger geworden, findet die Frau, die heute in Seebergen bei Lilienthal lebt und "dieses Dorf" liebt. Es gebe immer wieder verschiedene Aspekte in einem sich stetig verändernden gesellschaftspolitischen Kontext. Und immer wieder neue Vorgaben aus er großen Politik. Beispiel Quote: "Das ist so zäh. Wenn man da nicht ganz klare gesetzliche Vorgaben macht, passiert da nichts. Das muss auch kontrolliert werden." Beispiel Betreuungsgeld: "Ich hatte immer schon den Eindruck, das ist ein Rückschritt. Die Arbeit, die in Haus und Familie anfällt, ist einfach nötig und muss auf beide Geschlechter verteilt werden. Mein Ideal wäre Vollzeit für alle, das heißt: 30 Stunden Arbeit und den Rest für ehrenamtliches Engagement und den Haushalt."

Dass in ihre Amtszeit die Wahl der ersten Bundeskanzlerin Angela Merkel fiel, fand sie damals toll. Dass die SPD für die Wahl 2013 keine Kanzlerkandidatin nominiert hat, hält sie für ein Armutszeugnis. Agatha große Macke hält mit ihrer Meinung nicht hinterm Berg.

In Zukunft – das sagt eine Frau, die es wissen muss – werde auch die Gleichstellung "dem demografischen Wandel Rechnung tragen" müssen. Sie werde sich an diesem Prozess ehrenamtlich beteiligen. Als Yogalehrerin, als Projektarbeiterin, die ihre alten Kontakte nutzen möchte. "Langeweile werde ich nicht haben", meint Agatha große Macke. "Ich habe jetzt noch keinen konkreten Plan, aber ich weiß, dass es dort immer Bedarf gibt. Ich hab so ‘ne Tendenz, meinen Kalender ganz vollzupacken. Ich muss das auswählen, woran wirklich mein Herz hängt."

So wie an der Emanzipation. Als Emanze würde sich Agatha große Macke nicht bezeichnen, "das ist ja eigentlich ein abwertendes Wort". Sie sei aber sehr für Emanzipation, weil es bedeute, dass man sich entwickelt. "Männer und Frauen müssen sich emanzipieren. Beide, nicht nur die Frauen."