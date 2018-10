Nach mehr als zehn Jahren hat Gerda Schmidt Ende 2016 ihre Privatherberge für Pilger auf dem Syker Teil des Jakobsweges geschlossen, um mehr Zeit für ihre Enkelkinder zu haben. An die Jahre als "Pilgermutter" blickt sie gern zurück.

Die Pilgermutter: In Gerda Schmidts Gästebuch haben sich ihre Besucher verewigt. (Janina Rahn)

„Ich habe ganz viele interessante und auch sehr unterschiedliche Menschen kennengelernt“, erinnert sie sich. 2006 fing alles an. Nach einem Vortrag von Axel Fahl-Dreger, dem damaligen Leiter der Koordinationsstelle Jakobsweg, wurde auch in Barrien der Pilgerweg eingeweiht und nach Herbergen gesucht. „Unsere Pastorin Susanne Heinemeyer hat mich angesprochen und da ich mich schon immer für Menschen interessiert habe, war ich gern bereit mitzumachen“, so Schmidt.

Seit rund tausend Jahren pilgern Menschen auf den Wegen des heiligen Jakobus durch ganz Europa bis nach Santiago de Compostela in Spanien. Der Baltisch-Westfälische Jakobsweg führt auf alten Spuren von Bremen durch die Syker Vorgeest bis nach Barrien mit seiner über 975 Jahre alten Bartholomäus-Kirche, ist im Pilgerflyer zu lesen.

Marius aus Polen war der erste Gast

Schmidts erste Pilgerübernachtung war Marius, ein polnischer Pilger auf dem Rückweg in die Heimat. „Ich weiss noch, das es ein richtiges Sauwetter war als die Kirchensekretärin anrief, um den Besuch anzukündigen.“ Zudem sei der arme Kerl total erkältet gewesen. Am Ende blieb er nur eine Nacht, weil es nach etlichen Telefonaten gelungen sei Kontakt zur katholischen Gemeinde im Bremer Schnoor herzustellen. „Er wollte unbedingt mit seinen katholischen Kollegen in Kontakt treten und eine Freundin von uns hat ihn dann mit nach Bremen genommen“, erzählt Schmidt die Geschichte ihrer ersten Pilgerübernachtung.

Im zweiten Winter sei dann ein Wanderer ganz aus der Schweiz gekommen, der an einem Tag von Wildeshausen nach Barrien laufen wollte. „Das sind 60 Kilometer, und ich konnte mir nicht vorstellen, dass er es schafft“. Aber der Wanderer sei pünktlich angekommen und ohne Frühstück am nächsten Morgen früh weiter gewandert. „Susann war meine weiteste Pilgerin, sie kam aus Neuseeland“, blickt Schmidt auf einen weiteren Gast zurück und weiß noch, dass es ein Winter mit Eis und Schnee war. „Sie ist trotzdem weitergewandert und ich auch“, denn auf eine Art und Weise wandere man sozusagen mit. Auch bei einer Pilgerin aus Eckernförde. „Sie war Schamanin und Physiotherapeutin und konnte meinen Mann helfen, der sich etwas ausgerenkt hatte.“ Von ihr stammten die schönen Zeilen in Schmidts Pilgerbuch: Mein Dank und Licht und Liebe bleiben hier. „Ich glaube, dass sie wirklich ihren Weg suchte und nicht so sehr das Pilgern im Vordergrund stand“, mutmaßt ihre Gastgeberin heute.

Ihr Mann habe sie von Anfang an unterstützt, weil er sich gefreut habe so tolle Leute kennen zu lernen, erklärt Schmidt. Mit einem Lehrer habe er sich besonders gut verstanden und den Rotwein schmecken lassen. Eines Tages habe der Wanderer wieder vor der Tür gestanden und natürlich als Gastgeschenk einen Rotwein dabei gehabt.

Bine und Ingo

Schmunzeln muss die Pilgermutter, wenn sie an Bine und Ingo denkt. Das junge Pärchen erreichte ihr Haus als erste Etappe ihres Auswanderns nach La Gomerra. „Die beiden hatten viel zu viel Gepäck auf dem Rücken, damit wären sie nicht weit gekommen“. Am Ende konnten sie dann überredet werden doch etliches zurück zu lassen, das später von Freunden abgeholt wurde. Sehr interessant sei auch eine andere Pilgerin gewesen, eine junge Ärztin mit dem Namen Swantje. „Ihre Reiseberichte, Bilder und Erlebnisse waren unglaublich spannend“, erinnert sich Schmidt gern an die junge Frau. Diese habe davon berichtet, wie sie spät abends noch eine Übernachtungsmöglichkeit bei einem Ehepaar gefunden habe und trotz Blasen an ihren Füßen am nächsten Tag unverdrossen weitergewandert sei. Eine andere Frau sei nur mit einem kleinen Rucksack angekommen. „Mehr konnte sie nicht tragen wegen eines Handicaps, aber sie wollte unbedingt trotzdem den Pilgerpfad gehen und wurde dabei von Freunden unterstützt, die ihr Gepäck transportiere haben“, erzählt Schmidt.

Meistens habe man die Termine gut koordinieren können, aber einmal sei auch eine Anfrage gekommen als sich die Schmidts schon auf dem Weg zu einer Verabredung machen wollten. „Wir mochten die beiden jungen Männer aus Frankreich nicht auf der Straße stehen lassen und haben ihnen unseren Hausschlüssel gegeben“ erzählt Schmidt und ist oft auf Unverständnis gestoßen ob ihres Vertrauens in Menschen. „Wir haben oft gehört: Ihr kennt die doch gar nicht“. Aber da müsse man auf seine Menschenkenntnis vertrauen: „Ich habe immer einschätzen können, ob die Wanderer sich gerne mitteilen möchten oder einfach ihre Ruhe haben wollen“.