Bruchhausen-Vilsen

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Einbruch in Rohbau misslingt

Maurice Reding

Bruchhausen-Vilsen.Seiten Unbekannte Täter haben am Sonnabend gegen 1.30 Uhr versucht, in einen Rohbau an der Bahnhofstraße in Bruchhausen-Vilsen einzudringen.