Die Schatten, die der demografische Wandel vorauswerfe, seien eben nicht immer etwas Negatives, griff Ausschussvorsitzender Wolfgang Griese der Entscheidung vorweg. Alle Beteiligten hätten sich schließlich vorab für die organisatorische Zusammenzulegen ausgesprochen. "Hätte mir das jemand vor 15 Jahren prognostiziert, ich hätte ihm nicht geglaubt", ließ Griese wissen.

Doch der Konsens setzte sich auch im Schulausschuss fort. "Dank der guten Vorbereitung von Christine Grimpe", wie Griese unter zustimmendem Klopfen der Ausschussmitglieder betonte. Die kommissarische Leiterin der Grundschule Schwarme sei bei einer Zusammenlegung bereit, die beiden Schulen bis zum Eintritt in ihren Ruhestand im Jahr 2015 zu leiten. Danach dürfte eine Neubesetzung der Schulleiterstelle durch die Zusammenlegung der beiden Grundschulen erleichtert werden, hoffen die Ausschussmitglieder.

Einen weiteren Vorteil der Zusammenlegung sprach Peter Schmitz von der SPD an. "Durch das Vorhaben werden wir die Schulen sehr lange im Dorf halten", prognostizierte Schmitz. Auch sein Parteikollege Andree Wächter sprach von einer "weisen Entscheidung".

Für die Schüler wird sich mit Beginn des kommenden Schuljahres kaum etwas ändern. Die Unterrichtsvertretung werde erleichtert, heißt es in der Beschlussvorlage. Durch gemeinsame Ausflüge und Klassenfahrten würden Kosten eingespart. Veranstaltungen könnten gemeinsam organisiert und Räume gegenseitig genutzt werden. "Für die Kinder ist die Schule dort, wo das Gebäude steht", merkte Marlies Plate, Bürgermeisterin der Gemeinde Martfeld, an. Und die Gebäude bleiben an Ort und Stelle.

Bevor die Zusammenlegung jedoch konkret wird, müssen Samtgemeindeausschuss und Samtgemeinderat am Donnerstag, 16. Mai, darüber abstimmen.