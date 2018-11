Ideensammlung beim Workshop

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Einsatz für Erhalt des Plattdeutschen

Gil

Landkreis Diepholz. Der Landschaftsverband Weser-Hunte und das Kreismuseum Syke wollen sich verstärkt für den Erhalt des Plattdeutschen einsetzen. Das betonten Verbands-Geschäftsführer Rainer Ehlers und Museumsleiter Ralf Vogeding jetzt bei einem Workshop in Syke. Dabei wurden mit weiteren Akteuren Ideen und Projekte zusammengetragen, mit deren Hilfe die Sprache nicht in Vergessenheit geraten soll, heißt es in einer Mitteilung des Landschaftsverbandes.