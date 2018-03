Links von der Absperrung kann es staubig werden, wenn die Kinder rumtollen. (Udo Meissner)

Stuhr-Moordeich. Stuhr ist eher eine ländlich geprägte Gemeinde, hat jetzt aber ein Thema, das gemeinhin in Großstädten beheimatet ist: Feinstaub. Den Staub aufgewirbelt hatten Eltern, die sauer waren, dass ihre Kinder nach dem Spielen auf dem Schulhof der Moordeicher Grundschule oft sehr verschmutzt nach Hause kamen. Nun hat die Gemeinde die Staubbelastung messen lassen und denkt über Abhilfe nach.

Letzten Endes ist wohl die extreme Trockenheit Schuld an dem plötzlich auftauchenden Feinstaub. Zurzeit sei das Gelände abgesperrt, sagte gestern Ulrich Brinkmann, Leiter der Moordeicher Grundschule. Es handele sich um eine Hügellandschaft, die Teil des Schulhofes sei.

Auf dem abgesperrten Gelände entstehe der Staub dann, wenn es lange trocken geblieben sei und die Kinder dort rumtoben', erklärte dazu gestern der Stuhrer Bürgermeister Cord Bockhop. Da es dort keinen Rasen oder Bäume gebe, die den Boden binden, werde es dann eben mal staubig.

'Einige Eltern finden die Situation ungünstig, da ihre Kinder nach dem Spielen sehr schmuddelig gewesen sind', erklärt die Schulelternratsvorsitzende Birthe Bolte. In Nase, Ohren und Haaren habe sich feiner Staub festgesetzt. 'Auch mein Sohn hatte hinter den Ohren schwarzen Staub. Es hat ein halbes Jahr gedauert, bis wir das weg hatten.' Wenn die Kinder dort spielen, gebe es teilweise 'eine Riesenstaubwolke, die dort langwabert'.

Sand statt Mutterboden?

Deshalb habe die Gemeinde Kontakt zum Bremer Umweltinstitut aufgenommen und selbiges eingeladen, doch einmal die Werte auf dem Gelände zu messen, erklärte Bockhop. Da es für Schulgelände keine Richtlinie gebe, hätten sich die Bremer an eine Außenluftrichtlinie gehalten und die Messgeräte eingeschaltet. Laut Richlinie dürften 50 Mikrogramm Feinstaub pro Tag in der Luft sein. Dieser Wert dürfe jedoch an 35 Tagen im Jahr überschritten werden. Ergebnis: der Wert wird an ein paar Tagen mehr überschritten. 'Da waren auch die Techniker vom Umweltinstitut überrascht', sagte Heinz-Hermann Brunken vom Fachbereich Stadtentwicklung und Umwelt der Gemeinde.

Jetzt denkt die Gemeinde darüber nach, wie dem aufgewirbelten Staub begegnet werden soll. Eine Möglichkeit wäre es, in dem betroffenen Bereich die obere Schicht des Mutterbodens abzutragen und durch Sand zu ersetzen. Bockhop schätzt, dass so ein Vorhaben mit rund 10000 Euro zu Bucher schlagen könnte. 'Und es ist natürlich unbefriedigend, Mutterboden durch Sand zu ersetzen.' Ist der aufgewirbelte Staub gesundheitsschädlich für die spielenden Kinder? Nein, sagt Hans-Werner Callsen, der in Brinkum eine Kinder- und Jugendarztpraxis betreibt. 'Wenn keine giftigen Stoffe im Boden sind, ist das Ganze gar kein Problem', sagte der Mediziner. Der Staub werde in den Atemwegen gefiltert. 'Er stellt keine Gefahr dar.'

Der Begriff Feinstaub wird oft mit giftigen Stoffen assoziiert. Er ist aber nicht per se giftig. Als Feinstaub gilt jeglicher Staub, dessen Körner einfach winzig klein sind. Feinstaub entsteht zum Beispiel auch bei Vulkanausbrüchen, Waldbränden oder durch Holzheizungen. Die winzigen Staubpartikel können, wenn der Mensch ihnen dauerhaft ausgesetzt ist, in den Körper eindringen und sich zum Beispiel in der Lunge festsetzen (Staublunge).