Grund zum Jubeln hatten die Korbballerinnen des TSV Heiligenrode und der TSG Seckenhausen-Fahrenhorst beim jüngsten Bundesliga-Spieltag in Brake. Dort fuhren sie jeweils zwei Siege ein. Die Heiligenroderinnen kletterten damit erstmals in dieser Saison auf Tabellenplatz drei, der zur Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften berechtigt. Seite 6