Errorhead rocken in Alter Ziegelei

Twistringen. Von der langsamen Ballade bis zur rasanten Tanznummer – mit ihrem neuesten Studio-Album "Organic-Pill" im Gepäck gastiert die Band Errorhead am Sonnabend, 22. September, in der Alten Ziegelei in Twistringen. Das Quartett um den Gitarristen Marcus Deml steht für Rockmusik auf höchstem Niveau, heißt es im Twistringer Kulturprogramm. Mit ihrem Repertoire decken die Musiker unterschiedlichste Genres ab. Von Elementen aus Funk, Rock, Jazz und Blues ist alles dabei. Um 20 Uhr erklingen die ersten Töne. Karten für das Rockkonzert sind für zwölf Euro im Twistringer Töpferladen, im Internetshop der Alten Ziegelei und im Bürgerservice der Stadt erhältlich.Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.ziegelei-twistringen.de