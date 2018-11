Der Cloppenburger Unternehmer Alwin Bergmann hat am Montag in Syke die Löwenherz-Bildersammlung entgegen genommen, die er gemeinsam mit seiner Lebenspartnerin Amy Bu Min für 40 000 Euro ersteigert hatte. Für das Projekt „Ein großes Herz für kleine (Löwen-)Herzen“ hatten 128 Prominente aus aller Welt zu Pinsel und Stift gegriffen und zugunsten des Kinder- und Jugendhospizes ein Bild gezeichnet – unter anderem der Ex-Kanzler Helmut Schmidt, Rock-Legende Udo Lindenberg, der Dalai Lama sowie der ehemalige US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld und Formel-1-Rennfahrer Sebastian Vettel.

„Zunächst wollen wir die Bilder fachgerecht konservieren, damit sie in ihrem Wert erhalten bleiben“, sagte Bergmann, der überwiegend in der chinesischen Millionenstadt Schanghai lebt und arbeitet. Danach solle die Sammlung „auf Wanderschaft gehen“ und in deutschen Konzernen aus der Industrie und dem Einzelhandel gezeigt werden. Bergmann: „Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir sie in Unternehmen ausstellen und dadurch Spenden erhalten.“ In Cloppenburg habe er bereits die Zusage, die Bilder im kommenden Jahr im Zuge des 100-jährigen Bestehen der Lions-Clubs auszustellen. Auch für das Ausland hat er Pläne: „In Schanghai betreibt meine Partnerin eine Galerie. Dort wollen wir die außergewöhnliche Sammlung ebenfalls zeigen – allerdings nur Duplikate. Die Originale bleiben in Deutschland.“

Bergmann hatte bei einem Besuch in Deutschland von der Sammlung erfahren und war sofort begeistert. „Es ist sehr beeindruckend, welche Persönlichkeiten aus der Politik, Kunst, Musik und dem Sport für das Kinderhospiz Löwenherz mitgemacht haben. Ich möchte etwas schaffen, um das Kinderhospiz dauerhaft zu unterstützen.“