Bruchhausen-Vilsen. Es gibt noch Karten für das große Ladiner-Fest am Sonnabend, 26. Januar, um 19.30 Uhr in der Veranstaltungshalle neben der Mensa am Schulzentrum in Bruchhausen-Vilsen. Mit dabei sind laut Ankündigung die Künstler Ladiner, das Volksmusik-Paar Belsy und Florian sowie Graziano. Der Musikzug der Ortswehr Bruchhausen-Vilsen wärmt das Publikum vor der Veranstaltung auf und unterhält es auch in der Pause, teilen die Veranstalter mit. Karten für die Veranstaltung gibt es beim Tourismusservice Bruchhausen-Vilsen unter Telefon 04252/930054, unter www.nordwest-ticket.de oder unter Telefon 0421/363636.