Henning Rodekohr

Bruchhausen-Vilsen. Das Interesse am Thema Biogasanlagen ist groß, mehr als 120 Zuhörer waren Donnerstagabend ins Dillertal gekommen, um sich vom Nabu-Experten für Bioenergie informieren zu lassen. Viele Anwesende kamen dabei aus Süstedt und Uenzen, denn dort ist gerade eine weitere Großanlage geplant (wir berichteten). Wie der Tenor des Abends lauten würde, war dabei eigentlich schon zu Beginn der Veranstaltung klar, denn Baumert hatte bereits 2009 für den Nabu den Baustopp von Biogasanlagen gefordert. Die Ziele des Nabus seien im Zusammenhang mit der Energiewende klar: "Wir wollen zuerst über Energiesparmaßnahmen reden, dann erst über erneuerbare Energien", erklärte Baumert, räumte aber ein, dass die Informationen über Sparmaßnahmen wenig erfolgreich seien.

Schnell kam er auf die Kritikpunkte an Biogasanlagen zu sprechen: Flächenverbrauch, Mais-Monokulturen, Baumert prägte den Begriff der "Vermaisung", Grünlandverluste, Nitrateinträge ins Grundwasser, Verluste an Flora und Fauna. So behauptete Baumert, das Rebhuhn "gibt es nur noch im Buch", auch Weißstörche, Kiebitze und die Wiesenweihe seien bedroht. Anhand von vielen Fotos demonstrierte er, welche Gefahren der Maisanbau in seinen Augen birgt. So zeigte er ein Foto, auf dem ein Landwirt bis unmittelbar an einen Gewässerrand geackert hatte. Vor allem die Gefährlichkeit von Biogasanlagen betonte Baumert in seinem Vortrag. "Bundesweit gibt es 40 Havarien, Biogasanlagen haben ein wahnsinniges Risikopotenzial", seien "tickende Zeitbomben". Die Sicherheit sei im Augenblick "desaströs". Von Kommunen und Landkreisen forderte Baumert eine Raumordnungsplanung. Den Betreibern von Biogasanlagen warf der Nabu-Experte vor, "es geht um Geldverdienen".

Auch mögliche Lösungsansätze und Wege für die Biogasbauern aus der "Vermaisung" stellte er vor. So sprach er das Projekt von Birgit Vollrath von der Bayrischen Landesanstalt für Wein- und Gartenbau an. Dort werden Mischungen mehrjähriger Blühpflanzen für die Nutzung in Biogasanlagen getestet. Ein Versuchsacker aus diesem Projekt wurde in Bruchhausen-Vilsen in Zusammenarbeit mit der Firma Vilsa angelegt (wir berichteten).

Erfahrungen eines Kirchlintelner Landwirtes seien zunächst positiv gewesen, "im letzten Jahr musste er dies jedoch revidieren, die Wildpflanzen bringen einfach nicht den notwendigen Ertrag, das rentiert sich betriebswirtschaftlich noch nicht", räumte Baumert ein. Dennoch plädierte er dafür, Mais durch andere Kulturen wie Wildpflanzen, beispielsweise die Durchwachsene Silphie oder etwa Rüben zu ersetzen: Eine Entwicklung die durch die Vorgabe von "maximal 60 Prozent Maisanteil im Gärsubstrat" bei neuen Anlagen erforderlich wird. Als "vorbildlich" wertete Baumert Bilder von Maisäckern, vor denen sogenannte "Blühstreifen" stehen, ein Verfahren, das der Brokser Landwirt Hauke Brünjes schon umsetzt. Abschließend erklärte er, der Nabu wolle nur noch Biogasanlagen, "die Rest- und Abfallstoffe verwerten, Blühstreifen vor Mais, und keine zwei oder mehr Megawattanlagen, diesen Wahnsinn."

In der Diskussion meldete sich der Vilser Harald Kindermann und stellte die Frage in den Raum, wo bei so viel Energiepflanzen noch "unsere Nahrung wächst?" Die Frage sei berechtigt, so Baumert, aber auch ethisch zu diskutieren. "Den Welthunger können wir mit dem Anbau von Nahrungsmitteln und dem Export nicht lösen", erklärte er auch. In diesem Zusammenhang stellte Zuhörer Bernd Stratmann die Frage, wo in den Darstellungen zur Entwicklung der Landnutzung die Flächen aus der Flächenstilllegung geblieben seien. "Vor 20 Jahren mussten Landwirte in Deutschland 15 Prozent ihrer Flächen stilllegen, um nicht weiter Nahrungsmittelüberschüsse zu produzieren". Auch die steigenden Pachtpreise waren Thema. Stratmann gab zu bedenken: "Es gibt auch Leute, die die Pacht bekommen, und die Flächen werden teurer, was auch den Wert von kleinen Betrieben mit Eigenland steigert." Zuhörerin Erika Sievers beschäftigte die Frage nach der Botulismusgefahr durch die Ausbringung des Gärsubstrates (Bakterienerkrankung, die unter anderem durch Tierkadaver im Grünlandschnitt verursacht werden kann, Anm. d. Red.). Da konnte Baumert beruhigen: "Botulismus ist in Biogasanlagen kein Problem."

Wie man die Biogasanlage in Uenzen verhindern könne, wollte eine Zuhörerin wissen. Grundsätzlich seien Standorte für Großanlagen durch Flächennutzungspläne und Bebauungspläne geregelt. "Das kann man nur durch die Politik verhindern", so Baumert.