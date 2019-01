Einen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro verursachte ein noch unbekannter Fahrzeugführer am Sonnabendabend. Am Anfang der Bahnhofstraße in Syke beschädigte er gegen 20.40 Uhr einen in einer Parkbucht abgestellten grünen VW Passat stark. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Passat „im rückwärtigen Bereich“ völlig beschädigt. Der Unfallfahrer entfernte sich unerlaubt vom Ort des Geschehens. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, die der Aufklärung der Unfallflucht dienen könnten. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0 42 42 / 96 90 bei den Beamten zu melden.