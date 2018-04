Syke

Fahrerin prallt mit Auto gegen Baum

Dominik Flinkert

Syke. Ein Schaden in Höhe von mehr als 5000 Euro ist an einem Auto entstanden, weil die Fahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Der Polizei zufolge war die 59-Jährige am Sonnabend auf der Bassumer Landstraße in Richtung Syke gefahren.