Mittags gebe es eine Suppe und dann anschließend eine Gästeführung durch Dötlingen. Am Nachmittag soll wieder gemeinsam gegessen werden. Auf der Speisekarte steht dann „ein Vesperteller mit hausgemachten Leckereien“, so Ingrid Grabedunkel. Die Teilnahmegebühr für die Fahrt inklusive Suppe, Führung und Essen aber ohne Getränke beträgt 30 Euro. Anmeldungen unter 04 21 / 8 06 20 28. Der Bus fährt zu folgenden Uhrzeiten an den genannten Stellen ab: 10 Uhr Hof Junker, 10.30 Uhr Fahrenhorst, 10.35 Uhr Wildeshauser Straße, 10.40 Uhr Haake, 10.45 Uhr Guder, 10.50 Uhr Erichshof/Knief, 10.55 Uhr Süderstraße, 11 Uhr Rewe, 11.05 Uhr Zob, 11.10 Uhr Magdeburger Straße/Bahnhofstraße, 11.15 Uhr Tannenstraße, 11.20 Uhr Pablo-Picasso-Straße und 11.30 Uhr KGS Moordeich.