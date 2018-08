Einweihung der DRK-Rettungswache am Syker Steinkamp

Fahrzeiten verringern sich

Elfi Bultjer

Syke. "Es ist über 30 Jahre her, da hat der Rettungsdienst im Landkreis Diepholz hier seinen Ursprung gehabt", erinnerte sich Dierk Jobmann, Vorsitzender des DRK-Kreisverbands Diepholz, gestern bei der offiziellen Inbetriebnahme der Syker Dependance der DRK-Rettungswache Bassum. Die neue Außenstelle der Rettungswache Bassum wurde am DRK-Seniorenheim am Steinkamp in Syke eingerichtet und ist nun jeden Werktag mit zwei Mitarbeitern und einem Rettungswagen besetzt. Und zwar von 8 bis 20 Uhr.