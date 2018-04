Der Schulförderverein Bruchhausen-Vilsen sucht für ein Großprojekt an der Grundschule des Luftkurortes Spenden. „Förderung durch lokale Förderer“, so die Devise. Rund 40 000 Euro soll das Projekt kosten. Anne-Katrin Schwarze und Kirsten Brünjes vom Schulförderverein stellten es am Montag vor und freuten sich, gleich eine Spende entgegennehmen zu können. Letztere kam von der Betriebsgesellschaft Windpark Barbusch, vertreten durch Ewald Fiedler.

„Es ist der Wunsch der Schule, den Schulhof attraktiver zu gestalten“, so Anne-Katrin Schwarze. Die alten Spielgeräte sollen ausgemustert werden, neue sollen hinzukommen. Drei kleinere Geräte wurden bereits aufgestellt, an den Gesamtkosten von 34 000 Euro beteiligte sich der Schulförderverein mit 6500 Euro (wir berichteten). Nun steht eine Abenteuer-Kletterlandschaft auf der Wunschliste der Schule. „Dafür benötigen wir rund 40 000 Euro“, so Kirsten Brünjes. Ein ehrgeiziges Projekt des Schulfördervereins, für das die Betriebsgesellschaft Windpark Barbusch gestern den Grundstock legte, mit einer Spende anlässlich des 20-jährigen Bestehens in Höhe von 5000 Euro. „Es war nicht ganz einfach, das Thema nicht unproblematisch“, blickte Ewald Fiedler auf die Gründung des Windparks zurück. Mit der Spende erhofft er sich, „etwas für die Nachhaltigkeit zu tun und einen Generationenwechsel einzuleiten. Ich sehe in dieser Spende nicht nur den Sinn, saubere Energien weiter bekannt zu machen, sondern auch eine Investition in die Zukunft unserer Kinder.“

Grundschulleiter Lutz Hoffmeyer sieht das Thema Windkraft als sehr passend. „Immerhin spielen unsere Kinder draußen, wo ihnen der Wind um die Nase weht, und sie sehen hier viele Windkraftanlagen.“ Im Sachkundeunterricht wären erneuerbare Energien schon länger Thema, außerdem sei die Schule eine „Umweltschule“ und hätte auch die Auszeichnung zur „Bewegten Schule“ bekommen. Es sei wohl das „größte Projekt“, das der Schulförderverein realisieren wolle, erklärte Anne-Katrin Schwarze. Jetzt werden weitere Sponsoren für einzelne Bauteile der Anlage gesucht, die zwischen Grundschule und Rathaus errichtet werden soll. Bausteine gibt es für 500 Euro gegen eine Spendenbescheinigung beim Schulförderverein zu erwerben. Interessenten können sich auf der Homepage www.schulfoerderverein.com informieren oder per E-Mail Kontakt aufnehmen unter info@schulfoerderverein.com. Auch der anwesende Samtgemeindebürgermeister Bernd Bormann freute sich über die gute Idee. „Ohne Schulförderverein würde eine ganze Menge nicht laufen.“