Freie Plätze bei Thüringen-Reise

Abu

Syke. Der Kneipp-Verein Syke bietet eine Reise nach Suhl in Thüringen an. Auf dem Programm stehen vom 18. bis zum 22. September laut Angaben der Veranstalter eine Rundfahrt durch den Thüringer Wald, eine Stadtführung in Weimar, verbunden mit einer Besichtigung der berühmten Anna-Amalia-Bibliothek sowie die farbenprächtigen Feengrotten in Saalfeld. Zum Abschluss fahren die Teilnehmer mit der Schwarzatalbahn und einer Bergbahn. Für die Reise sind noch Plätze frei, Gäste sind willkommen. Weitere Informationen und Anmeldungen unter 04242/1390.