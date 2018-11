Syke·Bruchhausen-Vilsen. Nach einem anonymen Hinweis an die Polizei flog im Mai 2010 in Bruchhausen-Vilsen ein 45-jähriger Cannabis-Selbstversorger auf. Die Beamten entdeckten bei einem überraschenden Hausbesuch 160 Pflänzchen in einem Anzuchtbeet auf dem Dachboden und mehrere Kartons mit altem Grünzeug.

Das Syker Schöffengericht verurteilte den Arbeiter jetzt wegen des unerlaubten Anbaus und Besitzes einer verbrechensrelevanten "nicht geringen Menge" Betäubungsmittel zu sechs Monaten Gefängnis mit Bewährung (zwei Jahre) und schickte den Ex-Kiffer zu einem Drogen-Beratungsgespräch. In ihrem Urteil gingen die Richter von einem minderschweren Fall aus. Die Staatsanwältin hatte acht Monate beantragt, der Verteidiger pauschal um eine milde Strafe gebeten.

Sieben Kartons hatte die Polizei in der Dachkammer des Angeklagten gefunden. In zweien befand sich eindeutig Abfall, aber in fünf Kartons steckten noch Pflanzenreste. Ein Ermittler vom Syker Polizeikommissariat machte sich die Mühe, Blätter und Blütenrückstände von den Stängeln abzuzupfen und kam im Ergebnis auf über fünf Kilogramm Marihuana. Laut der Analyse des Landeskriminalamtes Niedersachsen enthielt der Dachbodenfund immerhin 1,2 Prozent des Wirkstoffs Tetrahydrocannabinol (THC), also mehr als 7,5 Gramm THC, die der Bundesgerichtshof als Grenze zum Verbrechen (Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr) gezogen hat. Allerdings werteten Staatsanwältin und Gericht den Fall als minderschwer. Die Reste in den Kartons waren auch nach dem Eindruck des Polizeibeamten "sichtlich alt." Der bislang unbescholtene Mann habe auch keine Drogen weiter gegeben, sondern sich nur selbst versorgt, sich folglich auch nur selbst gefährdet. Der 45-Jährige gab sich im Gerichtssaal sehr einsichtig. Damals,

sagte er, habe er noch viel geraucht. Jetzt nicht mehr. "Das hier hat mir gereicht."