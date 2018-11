Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Fünf Bands in fünf Gaststätten

Twistringen. Zur Twistringer Kneipennacht öffnen fünf Gaststätten wieder ihre Türen. Während sich im vergangenen Jahr vier Wirte an der Veranstaltung beteiligten, sind es in diesem Jahr fünf Kneipen, die ihren Gästen am Sonnabend, 24. November, unterschiedliche Unterhaltungsprogramme bieten. Auf den Bühnen der beteiligten Kneipen heizt je eine Band dem Publikum musikalisch ein. Der Veranstaltungsabend beginnt um 20 Uhr mit einer Happy-Hour. Bis 21 Uhr beträgt der Eintritt fünf Euro. Danach zahlen die Kneipengänger acht Euro. Einmal gezahlt, können die Gäste zwischen den Kneipen hin und her schlendern.