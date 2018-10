Beide beteiligen sich auch heute noch am Vereinsleben; Dittmann nimmt unter anderem an Altpapiersammlungen teil.

Bei der Versammlung wurden die Veranstaltungen für dieses Jahr vorgestellt: Stammtisch (jeden zweiten Freitag im Monat), Schlachte-Essen in der Gaststätte Spreekenhoff (12. März, 11 Uhr), Aufräumaktion (1. April, 9 Uhr), Osterfeuer in Leerßen (16. April, 19 Uhr), Maibaum-Aufstellen am Spreekenhoff (30. April, 17 Uhr, Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ (Juni), Grillen bei Köster (24. Juni, 17 Uhr), Schlagballturnier des Fördervereins (2. September), Volkstrauertag (19. November), Lichterfest am Spreekenhoff mit Glühwein und Bratwurst (2. Dezember). Der Vorstand der Dorfgemeinschaft ruft die Bürger dazu auf, dass sie sich vor allem an der Organisation des Osterfeuers Leerßen und Lichterfestes sowie am Maibaum-Aufstellen beteiligen sollen, weil diese Veranstaltungen am arbeitsintensivsten seien.

Darüber hinaus plant die Dorfgemeinschaft eine Fahrradtour unter dem Motto „Wir lernen unser Dorf kennen“, die Einrichtung einer Geschichtswerkstatt und eines Schaukastens, der in Leerßen aufgehängt werden soll.