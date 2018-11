Mit viel Freude bei der Arbeit: Gabriele Beständig (vorn) leitet ihre letzte Ortsratssitzung. (Dominik Flinkert)

Der aus ihrer Sicht wichtigste Beschluss des Gremiums: der Bau der Ampel am Kreismuseum im Zuge des Rückbaus der Bundesstraße 6. Ein großer Erfolg des Ortsrats sei es auch gewesen, dass er sich für die Aufstellung des Schilds „Vorfahrt gewähren“ an der Kreuzung Hauptstraße/Bahnhofstraße/Rewe-Privatstraße ausgesprochen hatte. „An dieser Kreuzung gab es viele Beinahe-Unfälle“, sagte Beständig.

Die frühere Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Syke, Agatha Große Macke, hatte entscheidenden Anteil daran, dass Beständig den Weg in die Kommunalpolitik fand. Sie fragte Beständig, ob sie an dem Mentorenprogramm „Mehr Frauen in die Kommunalpolitik“ teilnehmen möchte – und das tat Beständig. „Später haben mich dann drei Parteien gefragt, ob ich auf ihrer Liste kandidieren will. Ich bin dann in die SPD eingetreten“, erzählte die 59-Jährige, die aber mittlerweile der Freien Wählergemeinschaft angehört.

Noch weitere Ehrenämter

Obwohl Beständig nicht mehr wiedergewählt wurde und nicht mehr im Ortsrat stimmberechtigt sein wird, will sie die Sitzungen weiterhin besuchen. Und mit der Tätigkeit im Ortsrat verliert sie nur eines ihrer vielen Ehrenämter: Die Versicherungsfachwirtin ist noch als stellvertretende Vorsitzende des Verkehrs-, Verschönerungs- und Bürgervereins Syke, im Aufsichtsrat der Bürgestiftung Syke und Präsidentin des Inner Wheel Clubs Grafschaft Hoya aktiv. Früher kümmerte sie sich auch während ihres Engagements im Bassumer Verein „Change my Way“ um Jugendliche, die an Magersucht leiden.

Neben Beständig verlassen auch Brigitte Haase (CDU), Onno Buurman (SPD) und Wolfgang Reß den Ortsrat. Bürgermeisterin Suse Laue dankte zu Beginn der Sitzung am Montagabend Haase für 30 Jahre, Buurman für fünf Jahre und Reß für 15 Jahre Mitgliedschaft. Der Ortsrat beschloss, dass ein Spielgerät für Kinder ab sechs Jahren für einen Preis von maximal 3500 Euro angeschafft werden soll. Das Spielgerät soll in der Hauptstraße vor der Oldenburgischen Landesbank aufgebaut werden. Doch dem muss die Bank noch zustimmen.

Darüber hinaus sprachen die Mitglieder über einen Antrag von Reß, in dem es um den Bau von Kreisverkehren an Syker Kreuzungen ging. „Ich möchte, dass eine Diskussion in Gang kommt, was ein Kreisel kostet und wo er sinnvoll ist“, sagte Reß. Seiner Auffassung nach werde unter anderem auf der Südumgehung und der Straße Finkenberg zu schnell gefahren. Lars Brunßen vom Syker Tiefbauamt erklärte, die Vorgaben für den Bau von Kreisverkehren kämen vom Straßenbauamt. „Wir haben mit Kosten für Bau und Unterhaltung zu rechnen, die jenseits der 100 000 Euro liegen“, sagte er. Dennoch signalisierte der Ingenieur, die Verwaltung werde prüfen, wo Kreisverkehre umsetzbar sind. Haase war der Auffassung, Kreisverkehre müssten auch in Syke möglich sein – so wie in Bassum und im Südkreis. Sie wünscht sich unter anderem einen Kreisverkehr in der Waldstraße.