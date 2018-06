Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Gastronomen genießen die Geselligkeit

Stuhr-Heiligenrode. Wer am Dienstagabend in den Herbergen und Lokalen der Region nach "dem Chef" gefragt hat, wird mitunter keinen Erfolg gehabt haben. Der Grund: Nahezu die gesamte Gewerbespitze aus dem Nordkreis und darüber hinaus hatte sich auf Einladung des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga), Kreisverband Grafschaft Hoya, in Heiligenrode eingefunden – um sich zur Abwechslung einmal selbst bedienen zu lassen. Gastgeber beim Ball der Gastronomie 2013 war in diesem Jahr die Familie Meyer, Betreiber und Inhaber des Restaurants Meyerhof. Über 180 Wirte und Hoteliers, aber auch deren Lieferanten feierten einen Abend lang unter dem Motto "Schlagerfestival" ihr Fest.