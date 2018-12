Eine geführte Fahrradtour zum zwölften Geburtstag des Kinderhospizes Löwenherz in Syke bietet am Sonnabend, 19. September, ab 13.30 Uhr Gästeführer Dieter Borcherding an. Treffpunkt ist die Praxis Dr. Behrendt, Schöne Reihe 20 in Bruchhausen-Vilsen. Es wird eine gemütliche, rund 35 Kilometer lange Radtour entlang des Meliorationskanals, vorbei an Uenzen und Süstedt, über Wachendorf, Legenhausen und Hillersen, heißt es von Seiten der Veranstalter. Beim Tag der offenen Tür beim Kinderhospiz können sich die Besucher bei einer Führung über die Arbeit dort informieren. Die Teilnahme kostet drei Euro pro Person. Anmeldungen bis Freitag, 18. September, um 12 Uhr im Tourismus-Service, Telefon 0 42 52 / 93 00 55, danach bei Dieter Borcherding unter 01 74 / 7 50 67 09.