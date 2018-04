Schwarme hat es getan, dann Asendorf, jetzt folgt Martfeld und hat per einstimmigem Ratsbeschluss eine Anhebung der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer von 350 auf 370 Prozentpunkte beschlossen. „Die Steuereinnahmen sprudeln wie selten zuvor“, begann Bürgermeisterin Marlies Plate (Grüne) die Sitzung des Martfelder Rates am Mittwochabend in der Grundschule Martfeld. „Als wir den ersten Haushaltsplanentwurf bekamen, folgte die Ernüchterung.“ Dort, wie schon zuvor in den Räten Schwarme, Asendorf und Bruchhausen-Vilsen, mussten die Kommunalpolitiker realisieren, dass die Steuereinnahmen nicht im Ort bleiben. „Sie existieren zwar, sind aber schon anderweitig vergeben“, so die Bürgermeisterin und sprach damit die Verteilung der Gelder an Samtgemeinde, Landkreis und Land an. In zwei nicht-öffentlichen Verwaltungsausschusssitzungen hatte sich der Rat detailliert über den Haushalt unterhalten, so dass es zu keinen strittigen Diskussionen mehr kam.

Gemeindedirektor Bernd Bormann zeigte sich auch „erschrocken, dass die Gemeinde, wäre die Samtgemeindeumlage nicht gesenkt worden, bei der Grund- und Gewerbesteuer schon bald ins Minus gerutscht wäre.“ Kämmerer Andreas Schreiber stellte im Detail die Eckdaten des Haushaltes und die Auswirkungen der Steuererhöhungen dar. Der Ergebnishaushalt schließt nun mit einem Plus von 19 000 Euro, vor der Steuererhöhung wären es nur 1 600 Euro gewesen. Die Steuerkraft in Martfeld steigt um 31 Prozent in diesem Jahr. „Es wäre toll, wenn wir das eins zu eins behalten können“, so Schreiber. Am Ende bleiben der Gemeinde aber nur wenige Prozente, nach Abzug von Kreis- und Samtgemeindeumlage, bei der Gewerbesteuer zusätzlich noch vom Land. Steigende Steuereinnahmen ziehen auch steigende Umlagenzahlungen nach sich. „Für Martfeld sind das 2015 rund 431 000 Euro mehr gegenüber 2014, und somit ein Liquiditätsabfluss“, musste Schreiber mitteilen.

Beschlossen hat der Rat, die Steuermehreinnahmen zu einem wesentlichen Teil in die Straßenunterhaltung zu stecken. Für alle weiteren Aufgaben der Gemeinde bleiben Martfeld 190 000 Euro. Auch eine zusätzliche Grünpflegekraft soll einstellt werden, wie die Bürgermeisterin mitteilte. Für die Erweiterung des Gewerbegebietes durch Grundstückskäufe hat der Rat 120 000 Euro in den Haushalt eingestellt. Alle weiteren Haushaltsstellen bleiben mehr oder weniger unverändert. Torsten Tobeck (Unabhängige Liste Martfeld) nannte die Zahlen „mehr als ernüchternd“. Man könne dem Bürger nicht das Geld aus der Tasche ziehen, ohne ihm zu zeigen, was damit passiert, daher begrüße seine Fraktion die steigenden Ausgaben für die Straßenunterhaltung. Er kritisierte wie viele Politiker auch schon in den anderen Räten das Verteilsystem der Steuereinnahmen und mahnte in Richtung Samtgemeinde: „Es muss ein Umdenken passieren, das Geld, was reinkommt, fließt nach oben weg. Das muss auch in der Samtgemeinde ankommen, dass die Mitgliedsgemeinden nicht ausgelutscht werden.“

Marlies Plate blickte für die Grünen-Fraktion auf die geplanten Ausgaben und regte an, nach der regen Bautätigkeit im Baugebiet Alter Kamp nun die „Altimmobilien zu fördern“. Auch müsse die Diskussion zur Flüchtlingspolitik in Martfeld „in Gang gesetzt werden“. Burckhard Radtke (SPD) begrüßte ebenfalls die Investition in Straßen und Wege und forderte dabei eine Prioritätenliste. Sein Fraktionskollege Michael Albers stellte dabei klar: „Wir erhöhen die Steuern nicht, um Straßen zu bauen, sondern es ist ein Lebenserhaltungsprogramm für Martfeld, sonst kommen wir in Notstände. Ich möchte mich nicht aus Zahlungsnot einer anderen Gemeinde anschließen müssen“, erklärte er mit Blick auf die geplante Fusion von Süstedt mit dem Flecken Bruchhausen-Vilsen. „Die Eigenständigkeit von Martfeld ist oberstes Ziel“, so Albers. Dies gehe nur, wenn man zahlungsfähig bleibe.