Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Gemeinsam zur Ruhe finden

Stuhr-Brinkum (tön). Unter dem Motto "Sport für die Seele" beginnt am Montag, 12. August, um 18.30 Uhr im Brinkumer Mehr-Generationen-Haus (MGH) ein Entspannungskursus für Erwachsene. "Die Heilpraktikerin und Entspannungstherapeutin Martina Anton zeigt Wege auf, wie man in unserer schnelllebigen, zeitreglementierten und leistungsorientierten Zeit zu mehr Ausgeglichenheit und innerer Ruhe findet", sagte Daniela Gräf, Leiterin des Hauses. Die Teilnehmer würden in kleinen Gruppen verschiedene Entspannungstechniken lernen, informieren die Verantwortlichen. Der Kursus erstreckt sich über acht Wochen und findet immer montags in der Zeit von 18.30 bis 19.30 Uhr im MGH statt.