Die Vereine treffen sich um 10.45 Uhr am Gasthaus Haake. Von dort aus startet ein kleiner Marsch zur Freudenburg, wo die Schützen um 11 Uhr ankommen wollen. Der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Bassum begleitet die Schützen. "Denn ohne Musik können wir nicht marschieren", hielt Bokelmann schmunzelnd fest. Auf dem Freudenburg-Gelände spielt dann der Nordwohlder Musikzug auf.

Außerdem soll das Verlies der Freudenburg öffnen, "aber nicht um missliebige Besucher loszuwerden", merkte Bokelmann lachend an, sondern dort soll dann die Ausstellung über das Schützenwesen in Bassum zu sehen sein (wir berichteten). Der Schützenfrühschoppen klingt am Nachmittag aus.