Streit im Rat Bruchhausen-Vilsens über Rederecht / Grundstücke für Entlastungsstraße vorgesehen

Geschäftsordnung enthält weiter Zündstoff

Karin Neukirchen-stratmann

Bruchhausen-Vilsen. In seiner Sitzung hat der Rat des Fleckens Bruchhausen-Vilsen am Mittwochabend beschlossen, noch zwei Grundstücke im Zuge der Flurbereinigung für eine mögliche Entlastungsstraße des Ortskerns Broksen zu sichern. Dies sei lediglich eine Maßnahme mit weitem Blick in die Zukunft und keinesfalls der Startschuss für den tatsächlichen Bau einer Entlastungsstraße, betonte Gemeindedirektor Horst Wiesch auf Nachfrage des SYKER-KURIER.