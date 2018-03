Der Bassumer Gästeführer Bodo Heuermann bietet am Sonnabend, 7. Mai, eine Führung an. Ab 13.30 Uhr sollen ab dem Bassumer Rathaus mit dem Rad alte Landschulen besucht werden. Dazu heißt es von Bodo Heuermann: „Bereits im 17. Jahrhundert gab es die erste Form von Unterricht in unserer ländlichen Region. Damit wurde Luthers Aufforderung ’christliche Schulen zu halten und aufzurichten’ umgesetzt.“ Die Anfänge sollen dabei in Bramstedt und Neubruchhausen gelegen haben. Bei der etwa 30 Kilometer langen Führung soll etwas über die Geschichte der oft einklassigen Schulen und was aus ihnen geworden ist erzählt werden. Auch eine Kaffeepause sei eingeplant. Um eine verbindliche Anmeldung bis Mittwoch, 4. Mai, bei der Stadt Bassum unter der Telefonnummer 0 42 41 / 8 40 wird gebeten, dort gibt es auch Auskünfte über anfallenden Kosten wie die Teilnahmegebühren. Weitere Informationen erteilt Bodo Heuermann unter 0 42 41 / 16 52.

