Dann startet zunächst ein Schießwettbewerb um die Gilde-Pokale und den Rathaus-Pokal. Im Anschluss beginnt um 12 Uhr die Ehrung der Schützen und die Siegerehrung der Pokalgewinner, danach gibt es ein Mittagessen. Ab 14 Uhr war eigentlich ein Lichtbildervortrag über „Bassum gestern und heute“ von Helmut Behrens geplant, der aus terminlichen Gründen auf den Gilde-Treff am 13. November verschoben werden musste. Bei dem Treffen am 11. September werden erstmalig eine begrenzte Menge an Eintritts- und Verzehrkarten für das Oktoberfest am 15. Oktober für 15 Euro verkauft. Neben dem Blasorchester SV Kirchweyhe, sorgt auch das Twistringer Blasorchester auf dem Oktoberfest für Stimmung.