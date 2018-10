Erich Oruc und Hildegard Wienberg zeigen zwei Werke für die „Grenzenlos“-Ausstellung. Das linke Bild stammt von Oruc und dient als Titelbild für die Veranstaltung. (Janina Rahn)

Das Titelbild stammt von Erich Oruc, dem einzigen Mann der Künstlergruppe. Darauf zu sehen ist eine weiße Mauer, die mit Löchern und dem Wort „grenzenlos“ einen Blick auf die Küstenlandschaft dahinter freigibt.

„Im Alter erlauben wir uns grenzenlose Fantasien, weil wir wissen, dass unsere Zeit begrenzt ist“, sagt die Leiterin der Künstlergruppe, Hildegard Wienberg, über das Motto der Ausstellung. „Grenzenlos ist aber auch die Möglichkeit, sich in der Kunst auszudrücken“, ergänzt Oruc. Auf die Idee sei sie gekommen, als sie verschiedene Ideen aufgeschrieben habe, erinnert sich Wienberg. Gemeinsam mit der Gruppe habe man sich dann demokratisch für das Thema entschieden.

Das Offene Atelier biete den Teilnehmern von Anfang an die Möglichkeit, sich selbst zu entwickeln, sagt Erich Oruc über das Konzept der Künstlergruppe. Trotzdem können sich die Künstler stets auf den Rat von Hildegard Wienberg oder ihren Mitstreitern verlassen.

Gruppe besteht zehn Jahre

Mittlerweile gibt es die Gruppe seit zehn Jahren. Oruc ist bereits von Anfang an dabei. „Wir arbeiten mit den unterschiedlichsten Materialien“, erzählt er. So seien neben vielen Malereien bereits Werke aus Speckstein oder Collagen entstanden. Auch große Wandgemälde gehören zur Spezialität des Offenen Ateliers. In zehn Jahren Offenes Atelier sind stolze 600 Bilder entstanden. „In vielen Künstlergruppen werden Themen vorgegeben“, sagt Erich Oruc. „Bei uns kann sich jeder selbst aussuchen, was er machen möchte.“ Deswegen sei in den vergangenen Jahren eine so große Vielfalt entstanden.„Wir inspirieren uns gegenseitig“, so Oruc.

Momentan treffen sich zwölf Künstler einmal in der Woche in der Alten Wache, um gemeinsam kreativ zu sein. Hildegard Wienbarg hat sich ihre Fertigkeiten selbst beigebracht. „Ich bin seit 30 Jahren Autodidakt“, sagt sie.

Mit den Vorbereitungen zur Ausstellung hat die Künstlergruppe bereits vor etwa einem Jahr begonnen. In dieser Zeit haben die Teilnehmer 35 Bilder gemalt – jeder von ihnen hat drei bis vier Kunstwerke geschaffen. Erich Oruc steuert neben dem Titelbild drei weitere Gemälde bei – sie zeigen das Weltall als grenzenlose Einheit, das Meer und den Übergang zwischen Meer und Wolken. Die Bilder der anderen Künstler zeigen unter anderem das Wort Grenzenlos in den Wolken oder Pusteblumen in schwarz-weiß, die die grenzenlose Vielfalt der Pflanzenwelt symbolisieren sollen. Aber auch das Thema „grenzenlose Wut“ wurde auf einem der Bilder umgesetzt. „Wir wollen die Leute zum Nachdenken bringen, sie sollen genauer hinschauen“, sagt Hildegard Wienberg. Dabei haben alle Künstler Acryl verwendet. „Acryl ist interessant und hat eine kurze Trockenzeit“, begründet Wienberg die Entscheidung.

Jetzt freuen sich die Künstler darauf, wieder gewohnt frei arbeiten zu können. „Es war schon anstrengend, etwas zu einem bestimmten Termin fertig zu bekommen“, räumt Wienberg ein.

Die Ausstellung „Grenzenlos“ wird am Sonntag, 31. Juli, anlässlich des Tages der offenen Tür in der Alten Wache eröffnet. Der Beginn ist um 14 Uhr. Neben der Ausstellung gibt es Essen und Getränke, Musik von der Band Tuba Libre, Tanzvorführungen einer Bauchtanzgruppe sowie Infos über die Alte Wache. „Wenn gutes Wetter ist, ist außerdem eine Kunstaktion im Außenbereich geplant“, verrät Hildegard Wienberg.