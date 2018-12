Die kleinen Besucher können sich beim Kinderfest unter anderem auf eine Spaß-Disco, einen Mitmach-Zirkus und Ballonkünstler freuen. Direkt am Deich wird neben alten Traktoren und historischen landwirtschaftlichen Geräten erstmals ein Modellauto-Grasbahnrennen über die Bühne gehen, teilen die Veranstalter mit. Ab 17.30 Uhr wird es auf den verschiedenen Bühnen auch musikalisch. Zunächst ist die Showband Phantom Brigade unterwegs, so die Veranstalter. Es folgen Auftritte der Bands Rocktools (ab 18 Uhr auf der Bühne am Strand Seestraße) und Grace (ab 22 Uhr im Festzelt an der Seestraße) sowie der Rouven-Tyler-Electric-Band (ab 19 Uhr auf der Bühne am Strand Birkenallee). Dazu werden verschiedene Discjockeys erwartet.

Um 21.45 Uhr beginnt dann das große Feuerwerk, dem die Veranstaltung ihren Namen verdankt. Direkt am nächsten Tag (Sonntag, 26. August) schließt sich das 6. Dümmer-Shantychor-Festival an. Von 11.30 bis 18 Uhr wollen sechs Chöre aus dem Nordwesten die Besucher unterhalten. Bereits vor dem Festival findet ab 10.30 Uhr ein evangelischer Gottesdienst mit dem Posaunenchor Lemförde statt. Während des Festivals gibt es am Festzelt auch gastronomische Angebote, darunter Kaffee und Kuchen. Der Kunsthandwerkermarkt und die Traktorenausstellung können am Sonntag, 26. August, ebenfalls noch besucht werden.

Wer sich über die Vergangenheit informieren möchte, kann im Dümmer-Museum eine Ausstellung zum runden Geburtstag der Veranstaltungsreihe besuchen. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.duemmerbrand.de.