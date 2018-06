Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Gruppe für Krabbelkinder

Syke·Landkreis Diepholz (abu). Für Lütte ab zehn Monate bietet die Kreismusikschule in Syke ab September die Gruppe "Musik für Krabbelkinder" an. In dieser Gruppe sind noch Plätze frei, ließen die verantwortlichen in einer Pressemitteilung verlauten. Die Gruppe trifft sich montags um 10 Uhr für 45 Minuten. Unter der Anleitung der speziell ausgebildeten Lehrkraft Brigitte Jorek treffen sich die Kinder und je ein Elternteil in einem Raum mit viel Bewegungsfreiheit, um verschiedenste Erfahrungen mit Musik zu machen: Lieder und Reime, Bewegungsspiele und kindgerechte Instrumente regen die Sinne der Kinder auf vielfältige Weise an. Diese frühe Förderung sei sinnvoll, da durch die aktive Beschäftigung mit Musik die Vernetzung der Gehirnzellen in diesem Alter in hohem Maße angeregt wird, heißt es weiter. Weitere Informationen erteilt Birgit Ufer von der Kreismusikschule unter 04242/9764147; sie nimmt bis zum 3. August auch noch Anmeldungen entgegen.