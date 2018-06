Auf dem Abstellgleis: Abgesehen vom Pingelheini nutzen momentan kaum Züge die Schienen in Leeste. Damit sich dies bald wieder ändern kann, sind ab Sommer umfangreiche Arbeiten geplant, die von der Bremen-Thedinghauser Eisenbahn in Auftrag gegeben werden sollen. (Udo Meissner)

Weyhe·Thedinghausen. Etwa zehn Jahre lang hatte die Museumseisenbahn Pingelheini die Gleise in Leeste praktisch für sich allein. Nur sporadisch nutzte ein Holzlieferant aus Stuhrbaum die vorhandene Infrastruktur. Doch schon bald sollen wieder regelmäßig Güterzüge durch den Ort rattern.

Die Bremen-Thedinghauser Eisenbahn (BTE) wird ab Anfang März den Auftrag für umfangreiche Gleisbauarbeiten auf der Strecke zwischen Huchting und Thedinghausen öffentlich ausschreiben, wie Betriebsleiter Matthias Zimmermann auf Anfrage bestätigte.

Konkret soll es um einzelne Teilstücke auf Leester Gebiet gehen, der Rest konzentriere sich aber eher auf den Abschnitt von Sudweyhe nach Thedinghausen, erklärte er. Der Hintergrund: Das in Dibbersen ansässige Unternehmen Schröder Gas benötigt für Anlieferungen von Flüssiggas einen Übergang vom Netz der Bahn. Für diesen sei Kirchweyhe auserkoren worden, so Zimmermann. Die einzige Alternative wäre Huchting gewesen. "Aber Kirchweyhe liegt näher", sagte er.

Leeste kommt bei diesen Planungen eine entscheidende Rolle zu, denn dort soll künftig das Umsetzen stattfinden. "Kopf machen" werde dazu in der Fachsprache gesagt, wie Zimmermann erläuterte. Will heißen: Beim Zwischenstopp in Leeste wird die Lok auf das andere Ende des Zuges gesetzt, damit die Fahrt fortgesetzt werden kann.

Beim Ausschreiber BTE rechnet man damit, dass nach einem etwa vierwöchigen Auswertungsverfahren bereits im April ein Auftrag an eine Firma erteilt werden könnte. "Wir gehen davon aus, dass die Arbeiten an den Gleisen dann im Juni anlaufen", verriet Zimmermann. Man habe einen gewissen Druck, dass möglichst schnell etwas passiert. Denn: "Natürlich wollen wir den Kunden nicht vergraulen", sagte der BTE-Betriebsleiter.

Als Kosten stehen laut Zimmermann insgesamt 2,4 Millionen Euro im Raum. "Das klingt zunächst nach viel, aber im Prinzip ziehen wir diese Investition zumindest teilweise nur vor", ergänzte er. Es würden permanent Erneuerungen zum Streckenerhalt vorgenommen. Was nun anstehe, hätte also ohnehin früher oder später gemacht werden müssen – sonst hätte man die Arbeiten und Ausgaben nur über mehrere Jahre verteilt. Die BTE erwarte außerdem wieder eine Bezuschussung durch das Land, wie sie bei Sanierungen nicht bundeseigener Eisenbahnstrecken üblich sei.

Betont haben möchte Zimmermann, niemand in Weyhe müsse befürchten, dass nun den ganzen Tag ein Güterzug nach dem anderen über die Gleise rollen wird. Entwarnung gibt da auch Schröder Gas. "Zunächst würde vielleicht einmal pro Woche ein Transport mit bis zu vier Kesselwagen bei uns ankommen. Wir reden hier also auch nicht von endlos langen Zügen", sagte Geschäftsführer Volker Dede. Mittelfristig könne die Frequenz zwar steigen, aber nur geringfügig.

Dede sieht zugleich einen weiteren Vorteil: "Durch die Belieferung per Zug wird der Güterverkehr auf der Straße wesentlich reduziert." So ein Kesselwagen habe eben ein ganz anderes Fassungsvermögen als ein Laster.

Und auch eine andere Sorge wollte Dede gleich entkräften: "Flüssiggas ist zwar streng genommen ein Gefahrgut, aber da muss man differenzieren." Selbst bei einem Austritt stelle das ungiftige Produkt keine Gefahr dar – auch nicht für das Grundwasser. Die Möglichkeit, dass Gas freigesetzt wird, sei zudem beim Verfrachten auf Gleisen weitaus geringer. Eine Auffassung, die bei der Gemeinde Weyhe geteilt wird. "Die Beförderung von Gas auf der Schiene ist deutlich sicherer als auf der Straße", gab Erster Gemeinderat Andreas Bovenschulte zu bedenken.

Man begrüße die Wiederaufnahme des Gastransports über Weyhe – zumal der Gemeinde sehr daran gelegen sei, dass mit der Strecke, an der sie als Gesellschafter bei der BTE Miteigentümer ist, Geld verdient wird. Generell sei es positiv, wenn der Güterverkehr über Kirchweyhe und auch Leeste weiter belebt wird, so Bovenschulte.

Ähnlich äußerte sich Dede. Dass Schröder Gas jetzt mit seiner Anfrage den Anstoß dazu gebe, die Bahnstrecke Richtung Thedinghausen wieder richtig tragfähig zu machen, sei doch nur gut für die Gemeinden. Er verwies dabei nicht nur auf die Arbeitsplätze, die in seinem Unternehmen, einem der nach eigenen Angaben größten Großlager für Flüssiggas in Niedersachsen, gesichert würden. Profitieren würde die regionale Wirtschaft ganz allgemein.