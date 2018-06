Kaurna Cronin (Mitte) konnte das Publikum für sich und seine Lieder einnehmen. (Udo Meissner)

Der australische Singer/Songwriter erwies sich als guter Geschichtenerzähler und noch besserer Sänger, der seine Erlebnisse in seinen Liedern verarbeitet und den Zuhörern auch viel von seinem Heimatland zu erzählen hatte. Begleitet wurde er von zwei weiteren guten Musikern an Gitarre und Kontrabass: Thomas Kneebone und Kiah Gossner.

Zusammen konnten sie schon beim ersten Lied mit einer ausgeprägten Klangharmonie das Publikum überzeugen, auch in Sachen Gesang. Er sei zum fünften Mal in Deutschland, erzählte der erst 26-Jährige. So bekamen die Zuhörer eine Begrüßung auf Deutsch, bevor es dann auf Englisch mit den Geschichten weiterging, wie zum Beispiel der vom Campen mitten in einem Kindergarten auf einer Tour durch Schweden. Bei dieser Tour sei so gut wie alles schief gegangen, und man habe sich genötigt gesehen, im Zelt zu schlafen, habe allerdings einen fantastischen Platz entdeckt mit einem Blick von einem Hügel über ganz Stockholm. Erst am nächsten Morgen habe man festgestellt, dass der fantastische Platz mitten in einem Kindergarten war.

Weihnachtslied ohne Weihnachten

Das nächste Lied war dann auch für einen schwedischen Freund entstanden: „Limping Dove“ sei ein Weihnachtslied ohne Weihnachten so Cronin, der von Gossner dieses Mal am Kontrabass begleitet wurde, während Kneebone weiter den Steel-Effekt mit seiner Gitarre erzeugte und dem Stück damit eine besondere Charakteristik verlieh, wie schon zuvor bei „I Killed My Own“. Vom wilden Studentenleben handelte indes das Lied „Don´t Grow Up Too Fast“. Beide Songs stammen vom neuen und mittlerweile vierten Album „Southern Loss“ des Künstlers, das er zusammen mit Gossner und Kneebone aufgenommen hat.

Das nächste Stück erinnerte in seiner Leichtigkeit an das berühmte „Hotel California“: „The Good Enough Street, Where Life Is Easy And The Beer Is Cheap“, lautete der Refrain. Es war nicht das erste Stück, dass Erinnerungen wachrief, auch die Stimme von Cronin ließ an Namen wie Neil Young oder Ryan Adams denken. So ist aus seiner Vita zu erfahren, dass es die Musiksammlung seiner Eltern war, die ihn zum Komponieren und Singen animierte. „Kennen Sie Bob Dylan“, kündigte er dann die nächste Ballade „Never Got You Off My Mind“ an, die von allen zusammen gesungen wurde. Dann war Pause, denn flugs war die erste Stunde vergangen. „Zehn australische Minuten sind etwa 15 deutsche“, so Cronin.

„Ich bin zum ersten Mal in Deutschland und bin ganz begeistert von der Landschaft“, erzählte Gossner in der Pause und zeigte sich auch angetan von der Akustik des Kreismuseums: „Wie alt ist dieses Haus? So alte Häuser gibt es in Australien nicht.“ Nach Deutschland werde man durch Schweden touren, um auch da das neue Album zu präsentieren, erzählte der Musiker.

Den Gästen im Kreismuseum gefiel jedenfalls die Musik der drei jungen Männer: „Das kann man richtig gut hören“, meinte ein Paar. Dann ging es vorerst fröhlich weiter mit „Don‘t Wake Me Up“. Aber auch traurige Geschichten wusste Cronin musikalisch zu verarbeiten. Wie ein Lied, dass er einer Freundin widmete, die gestorben war. Allerdings habe diese sich keine Beerdigung im eigentlichen Sinne gewünscht, sondern eine große fröhliche Abschiedsparty, die dokumentieren sollte, dass man nicht um den Tod trauern solle, sondern das Leben feiern. Im Kreismuseum trat Stille ein, als alle Zuhörer der bewegenden Ballade lauschten.