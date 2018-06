"In Schwarme steht ein Försterhaus, da geh’n die Leute ein und aus. Das Hänschen spielt gleich nebenan im Wald, der Jäger auf Tontauben mit der Flinte knallt. Inmitten der Lichtung das Forsthaus steht, wohin wohl bald ganz Schwarme geht."

Gut, ein begnadeter Dichter bin ich nicht. Egal, nun müssen sich die Schwarmer Gedanken um ihr Haushaltsdefizit machen, doch bald schon könnte es dort brummen. Neben den vielen auswärtigen Gästen, die sich zwischen Tontaubenschießstand und Waldkindergarten im neuen Swinger-Club amüsieren, könnte eine ganze Reihe von nachgelagerten Bereichen von diesem Geschäft profitieren: Dessous-Geschäfte, Restaurants, Gynäkologen, Geburtshilfe-Stationen.

Und was war diese Woche sonst so? Im Luftkurort zieht der Sommer ein. Zumindest wurde sein Namensvetter Vorsitzender der Fördergemeinschaft. Hoffen wir mal, dass er uns ein paar heiße Ideen bringt, damit es im Ortskern wieder etwas belebter vonstattengeht. Im Übrigen überlege ich gerade, welches Beraterhonorar ich der Fördergemeinschaft in Rechnung stellen kann. Sie haben es doch auch bemerkt? Der Geschäftsführer hat all das an Wünschen aufgezählt, was ich hier schon vor Wochen an Vorschlägen ausgebreitet hatte.

Wenn ein Metzger Mitglied ist, könnte man über eine Knochenlieferung nachdenken. Oder wie wäre es mit Streicheleinheiten in jedem Mitgliedsbetrieb? paul@syker-kurier.de