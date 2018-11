Jahrhundert zwischen Weser und Hunte“ steht die Tagung zur regionalen Geschichte im Kreismuseum Syke am Sonnabend, 22. Oktober von 10 bis 16 Uhr. Zu der Tagung laden das Kreismuseum Syke, Bauernhausarchiv und der Kreisheimatbund ein. Die Tagung wird anlässlich der Neugestaltung der Abteilung zum ländlich-dörflichen Handwerk und Gewerbe im Kreismuseum organisiert.

Handwerk und Gewerbe prägen nach Auskunft des Kreismuseums neben der Landwirtschaft die größeren Landgemeinden, Dörfer und Flecken zwischen Weser und Hunte – bis heute. Die als Kenner der Region ausgewiesenen Referenten beleuchten in ihren circa 30-minütigen Vorträgen thematische und regionale Aspekte aus mehr als zwei Jahrhunderten. Unter anderem berichtet Timo Friedhoff unter dem Titel „Von der Diepholzer Moorschnucke und der bäuerlichen Wollverarbeitung bis zur Gründung und Entwicklung der Wagenfelder Spinnereien“, Ralf Weber stellt die Frage „ Häuslinge als Handwerker oder Handwerker als Häuslinge?“ und Bernd Kunze erzählt, wie die Zimmermannsdynastie Fiddelke im 19. Jahrhundert die Hauslandschaft prägte. Der Teilnehmerbeitrag beträgt inklusive Suppe, Kaffee und Kuchen 14 Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich unter 0 42 42 / 25 27 oder per E-Mail an info@kreismuseum-syke.de.