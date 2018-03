Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Handy durchs Fenster gestohlen

Gil

Stuhr-Brinkum. Als "dreist" bezeichnet die Polizei das Vorgehen von noch unbekannten Tätern bei einem Einbruch und einem Pkw-Aufbruch in Brinkum. Nach Angaben aus dem Polizeibericht ereignete sich der Vorfall in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch bei einem Hotel an der Syker Straße. Durch ein Fenster im ersten Obergeschoss erbeuteten die Täter zum einen das auf dem Nachttisch neben dem Fenster liegende Handy eines 45-jährigen Gastes. Zum anderen warfen sie bei zwei Autos, die auf dem Parkplatz abgestellt waren, die Heckscheiben ein. Sie stahlen aber lediglich aus einem Wagen einen 15 Jahre alten Laptop. Nach Schätzungen der Polizisten richteten die Täter einen Schaden von rund 800 Euro an.