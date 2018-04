Die Wolfsschlucht in Syke soll auch in diesem Jahr wieder die Kulisse für kulturelle Veranstaltungen sein. Kathrin Wilken, die sich in der Syker Stadtverwaltung für die Kultur verantwortlich zeichnet

, hat nun das Veranstaltungsprogramm fertiggestellt.

Auftakt ist am Sonnabend, 4. Juni. Ab 14.30 Uhr beginnt das Jazz Folk Bike-Festival mit der Band Glissando. „Die Gruppe spielt zum Beispiel Klezmer und Tango, aber auch Musik vom Balkan oder aus Südamerika“, weiß Wilken. Die Stücke würden eigenwillig und mit viel Spielfreude auf die Bühne gebracht. Bei Regen werde das Konzert ins Kreismuseum verlegt. Für Sonntag, 12. Juni, hat sich das Lille Kartofler Figurentheater angesagt, ab 15 Uhr steht das Stück „Hans im Glück“ auf dem Spielplan. „Das Theater hat schon viele Fans hier in Syke“, so Wilken.

Literatur wird am Sonntag, 31. Juli, erstmals eine Rolle in der Wolfsschlucht spielen, dann ist ab 15 Uhr Juraj Sivulka zu Gast und wird heitere Momente in der deutschen Literatur zum Besten geben. „Wir wollten mal eine Lesung anbieten. Zu hören sein werden unter anderem Texte von Goethe, Schiller und Ringelnatz“, verrät die Kulturbeauftragte. Es stehe ein „lockerer Nachmittag“ für Besucher an.

Den Abschluss des Veranstaltungsreigens bildet der Sonntag, 11. September. Das Moderne Orchester wird dann ab 15 Uhr für Musik sorgen. „Das Programm steht noch nicht fest“, sagt Wilken. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei, Spenden sind willkommen.