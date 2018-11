Die Syker lieben ihr Freibad – das einzige eintrittsfreie Freibad weit und breit. (Udo Meissner)

Syke·Landkreis Diepholz. "Es wäre völlig absurd, sich jetzt – wo alles fertig ist – vom Syker Freibad zu trennen", sagte Sylke Bischoff, zweite Vorsitzende des Fördervereins Unser Freibad Syke. Viele Badegäste und Mitglieder des Freibad-Vereins befürchten, dass die Tage der einzigen eintrittsfreien Badeanstalt weit und breit gezählt sind. Und das, obwohl sie seit zwölf Jahren für den Erhalt des Syker Freibads kämpfen, Förderverein und Stadt Syke viel Geld in die Modernisierung gepumpt haben – von den unzähligen ehrenamtlich geleisteten Arbeitsstunden ganz zu schweigen.

Zum Hintergrund: Landrat Cord Bockhop hatte Sykes Bürgermeister Harald Behrens einen Immobilientausch vorgeschlagen, damit Syke im Falle einer Theater-Übernahme keine hohen Zahlungen an den Landkreis Diepholz leisten muss. Behrens hatte kürzlich das städtische Freibad-Gelände als Ausstellungsfläche für den Gesseler Goldhort ins Spiel gebracht (wir berichteten). Sollte sich dort das landkreiseigene Syker Kreismuseum erweitern, könnte im Gegenzug am Syker Hallenbad ein Außenbecken errichtet werden.

Nach Informationen unserer Zeitung enthält der "Theater-Deal", der Mittwochabend von Landrat, Bürgermeister und Vertretern der Syker Politik festgezurrt wurde, noch folgenden Passus: Die Stadt Syke überträgt dem Landkreis Diepholz den Freibad-Parkplatz und tritt darüber hinaus einen rund 300 Quadratmeter großen Zipfel am äußersten Ende des Freibad-Geländes (hinter dem Volleyballfeld) an den Landkreis ab. "Der Stadt Syke gehört das Freibad. Das ist Sache der Verwaltung", erklärte die erste Vorsitzende des Fördervereins Unser Freibad Syke, Christiane Behrens, gestern gegenüber dem WESER-KURIER. Ziel sei laut Vereinssatzung der Erhalt des Syker Freibads – bis eine andere Alternative gefunden ist. Nach Informationen unserer Zeitung soll der Landkreis Diepholz erst dann Zugriffsrecht auf das gesamte Freibad-Areal bekommen, wenn ein neuer Freibad-Standort gefunden ist, der Förderverein Unser Freibad Syke das bisherige Gelände am Kreismuseum nicht mehr benötigt.

"Ich freue mich, dass der Landkreis dem Gesseler Goldhort einen angemessenen Platz zur Verfügung stellen möchte", so Christiane Behrens. Der Förderverein habe in den vergangenen Jahren viel für das Syker Freibad erreicht, erst 2012 die Modernisierung des Eingangsbereiches – rund 7000 Euro – in Eigenleistung gestemmt. "Das Bad befindet sich in einem guten Zustand", freut sich die Vereinschefin. In einem "mittelguten" Sommer wie dem vergangenen hätten mehr als 10000 Badegäste den Weg ins Syker Freibad gefunden. Für die kommende Saison seien noch keine Investitionen geplant. Die Rutsche sei von den Schwimmmeistern noch für gut befunden worden. Das heiße jedoch nicht, dass in der Badeanstalt an der Syker Herrlichkeit nichts mehr angewendet werde, bis eventuell eines Tages mal ein neuer Freibad-Standort gefunden wird. "Neue Terrassenplatten wären nicht schlecht", äußerte Christiane Behrens einen Wunsch für die nahe Zukunft der Badeanstalt. Die – ihrer Ansicht nach – "völlig offen" ist. Die erste Vorsitzende hofft aber, ihre Vereinsmitglieder im Zuge einer etwaigen Neuordnung der Syker Bäderlandschaft mitnehmen zu können. "Wenn es eine Alternative zum jetzigen Freibad gibt, dann muss es eine gute sein", betont Christiane Behrens .

Die Toiletten-Sanierung, Komplettsanierung des Kinderbeckens, das Fliesen der Sammelumkleidekabinen, die Installation der Warmwasserduschen und Brausen in den Durchschreitbecken – Carola Damm-Heuser, Schriftführerin im Freibad-Verein, geht davon aus, dass in zwölf Jahren Vereinsgeschichte mindestens 80000 Euro in die Badeanstalt investiert wurden. "Bei der Kostenaufteilung haben wir immer gut mit Politik und Verwaltung kooperiert", lobte Vereinsvize Sylke Bischoff die 50:50-Lösung mit der Stadt Syke.

Sie könne nicht nachvollziehen, warum in den nächsten Jahren vielleicht ein Standort aufgegeben werde, in den bislang soviel investiert wurde. Von einem Außenbecken am Syker Hallenbad möchte sie nichts wissen, Sylke Bischoff kämpft für den Erhalt des bisherigen Freibads an der Herrlichkeit – so wie die mehr als 120 Mitglieder des Fördervereins. Traditionell öffnet die einzige eintrittsfreie Badeanstalt weit und breit zu Pfingsten ihre Pforten – Wasserratten und Planschmäuse aus Syke und umzu hoffen, dass es nicht die letzte oder vorletzte Saison an der Herrlichkeit sein wird.