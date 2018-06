Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Heizkosten sparen

Bruchhausen-Vilsen. Öl und Gas werden als Heizenergie immer teurer. In einem Vortrag am Donnerstag, 22. November, um 19.30 Uhr im VHS-Gebäude an der Bahnhofstraße 55 in Bruchhausen-Vilsen stellt Kurt Reinhard dar, welche Möglichkeiten es zum Ersatz von Öl und Gas gibt, um die Heizkosten zu senken. Es werden Wärmeerzeugungssysteme mit Stückholz, Holzpellets, Wärmepumpen und Sonnenenergie besprochen. Auf Wunsch können derartige Anlagen zu einem anderen Termin besichtigt werden. Anmeldungen unter 04242/ 9764444. Die Gebühr beträgt sieben Euro an der Abendkasse.