Peter Schmitz (v.l.), Gunda Manke und Horst Wiesch freuten sich gestern über die Geschenke von Helmut Nordhausen. (Udo Meissner)

Die Bilder hängen im Bavendamschen Haus, und das hat einen Grund: "Hier habe ich meine Frau kennengelernt", erzählte Nordhausen. Und da die Volkshochschule (VHS) Ankermieter von Erdgeschoss und Keller ist, war auch Gunda Manke von der örtlichen VHS-Außenstelle vertreten. Nordhausen hat sein Geschenk an eine Bedingung geknüpft: "Die Bilder müssen im Bavendamschen Haus bleiben." Am Begriff "Lagern" im Schenkungsvertrag stieß sich der betagte Maler daher auch schnell. "Das hört sich so an, als könnten die Bilder hier mal verschwinden." Das Wort wurde daraufhin gestrichen, denn dass die Werke im Bavendamschen Haus bleiben, ist Helmut Nordhausen sehr wichtig, auch weil er viele Kindheitserinnerungen an das Gebäude habe. Einzige Ausnahme, die Bilder doch einmal kurzfristig abnehmen zu dürfen: Eine andere Ausstellung im Haus, wie zum Beispiel kürzlich anlässlich des David-Heinrich-Hoppe-Jahres. Dann, aber nur dann dürften die Nordhausen-Bilder auch mal im Alten Gaswerk oder Rathaus gezeigt oder "aufbewahrt" werden.