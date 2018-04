Rasche lebt in Stelle mit seiner Ehefrau in seinem Elternhaus. Seine Töchter, 21 und 23 Jahre alt, hat es bereits in die weite Welt verschlagen. Sie verließen das idyllische Örtchen, um zu studieren. Albert Rasche aber fühlt sich stark verbunden mit dem Flecken, seine Kindheitserinnerungen sind geprägt von gemeinsamen Spielen auf der Straße, von dem ein oder anderen Schabernack. So erinnert sich Albert Rasche an einen ehemaligen Nachbarn, vor dem seine Clique eigentlich Respekt hatte. "Wir waren neugierig und öfter auf seinem Grundstück. Er wollte sich in einem Wäldchen einen kleinen Park anlegen. Als er uns dann sah und kam, mussten wir immer flüchten", schwelgt Rasche in Erinnerungen. "Dabei ist ständig einer von uns in der Riede eingesackt, denn da mussten wir auf der Flucht durch."

Für den gelernten Großhandelskaufmann und heutigen Bankangestellten gab es nie einen Grund, Stelle zu verlassen. Und so würde er sich wünschen, dass wieder mehr Menschen - vor allem Familien mit Kindern - sich in der idyllischen Ortschaft am Twistringer Stadtrand niederließen. "Bebauungsmöglichkeiten haben wir hier. Zuwachs wäre wünschenswert", erklärt der neue Ortsbürgermeister.

Der 53-Jährige ist leidenschaftlicher Wanderer. Außerdem zählen die Gartenarbeit und die Kommunalpolitik zu seinen Hobbys. Seit 1991 ist Albert Rasche im Steller Ortsrat vertreten. Hin und wieder war es bereits stellvertretender Ortsbürgermeister. Zuletzt in der abgelaufenen Periode. Somit ist er jetzt der Nachfolger von Gerhard Schröder, der nicht mehr kandidierte. Dass Rasche die Aufgabe annehmen würde, stand bereits vor der konstruierenden Ortsratsitzung fest. "Viele Einwohner hatten mich vorher angesprochen und gesagt, dass sie sich wünschen, dass ich Ortsbürgermeister werde und sie haben gefragt, ob ich das denn machen würde", erzählt Rasche. Eine Zusage auf die Frage verpflichtete ihn quasi schon vor der Wahl.

Der neue Ortsbürgermeister aus Stelle legt jetzt viel Wert auf die Gemeinschaft im Ort, möchte das Miteinander pflegen, fördern und ausbauen, wie er sagt. Besonders wichtig sind ihm zudem Stelles Ausflugsziele. "Die müssen regelmäßig gepflegt werden."

Rasche weiß Landschaft und Gemeinschaft zu schätzen. Das macht Stelle für ihn zur "schönsten Ortschaft in Deutschland". Ein weiterer Punkt auf seiner Agenda als Ortsbürgermeister ist die Instandhaltung der Straßen, die durch Stelle führen. Derzeit stehe allerdings nichts Konkretes an.