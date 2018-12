Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Heute startet Spargelschießen

Landkreis Diepholz (abu). Der Bezirksschützenverband Grafschaft Hoya veranstaltet wieder sein Jahresschießen Luftpistole, besser bekannt als Spargelschießen, in Bramstedt. Insgesamt gibt es fünf Wettkampftage mit jeweils zwei Terminen, beginnend am heutigen Donnerstag, endend am Montag, 4. März. Startschuss ist jeweils um 19 Uhr. Geschossen werden laut Angaben der Veranstalter die Disziplinen Luftpistole und Luftpistole Auflage in allen Altersklassen. Es gibt nur Einzelwertungen – auch bei dem Pokalschießen, das als Rahmenprogramm angeboten wird. Das Startgeld beträgt sieben Euro pro Person. Die komplette Ausschreibung kann im Internet unter www.bezirksschuetzen-hoya.de eingesehen werden.