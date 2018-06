Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Höhepunkt des Schützenjahres

Abu

Bassum. Es ist der Höhepunkt des Schützenjahres für die Sportgilde 98 Bassum: das Gilde-Königsfest mit dem Aufhängen der Königsscheibe am Königshaus am morgigen Freitag. In diesem Jahr werden die Majestäten Geertje und Rene Lewa mitsamt Prinzessin Elin heimgesucht. Die Gildemitglieder treffen sich hierzu um 16 Uhr vor der Gilde-Sportanlage, um eine halbe Stunde später gemeinsam mit dem Musikzug Albringhäuser Trompetenklänge zum Königshaus, Bahnhofstraße 9, am Lindenmarkt zu marschieren. Die Scheibe wird gegen 16 Uhr aufgehängt, anschließend lädt das Königspaar zu einem Umtrunk und kleinen Häppchen ein. Gegen 18 Uhr marschieren dann die Gildeschützen samt Musikzug zur Festhalle der Sportgilde. Hier hat das Königspaar einige Überraschungen parat, ehe neben den Albringhäuser Trompetenklängen ein bekannter DJ aus Bremen die Stimmung anheizen wird.