In Syke wird die polnisch-spanisch-deutsche Kooperation gepflegt. Das beweisen die Gäste und die Gastgeber. (Photocube)

Syke. "Manchmal verständigen sie sich auch mit Händen und Füßen, dann auf Englisch, auf Deutsch, Spanisch und Polnisch", schmunzelte Abteilungsleiter, Studiendirektor und Koordinator Knut Hancker von den Berufsbildenden Schulen (BBS) Syke und betonte, dass man keine perfekten Deutschkenntnisse brauche, um an den Projekten teilzunehmen. "Auch wenn die Verständigung schwierig scheint, klappt sie dennoch und alle Beteiligten sind sich darüber einig, dass man viel voneinander lernen kann", so Hancker.

Am Freitagmittag gab es für diese Beteiligten einen Empfang im Rathaussaal. Sykes stellvertretende Verwaltungschefin Suse Laue begrüßte die Schüler, Studenten, Lehrer und Ausbilder im Rathaus, denn in der Hachestadt geht es zurzeit spanisch und polnisch zu. Die Stadt beherbergt zwei Schülerinnen aus der Partnerstadt Wabrzezno in einer Wohnung im Rathaus, auch Dichterstübchen genannt. Drei spanische Erasmus-Stipendiatinnen hospitieren zusammen mit ihren Lehrerinnen in den Syker Kindergärten Sternenhimmel, Wundertüte und Kunterbunt. Vier polnische Leonardo-Da-Vinci-Stipendiaten arbeiten in den Betrieben von Straschu Elektronik Vertrieb, kwb Tools, Beeger Logistik und der Kreissparkasse, und vier spanische Erasmus-Stipendiaten machen erste Berufserfahrungen bei Cordes & Graefe und bei Azul Kaffee. Einige von ihnen waren am Freitagmittag im Rathaus, um ihre Erfahrungen zu schildern.

Neben der Stadt engagiert sich vor allem die BBS-Europaschule im sogenannten Lifelong-Learning-Programm (Übersetzt: lebenslanges Lernen) der Europäischen Union. Dank Christiane Off besteht der Kontakt zur Berufsschule in Zaragoza seit 10 Jahren. Im Austausch absolvieren Erzieherinnen ihr Praktikum in Syke und Zaragoza. Auch die Lehrerinnen beider Schulen hospitieren von Zeit zur Zeit im anderen Land. "Davon profitieren alle Seiten, es war für die spanischen Erzieherinnen eine ganz neue Erfahrung im Waldkindergarten zu sein", erzählte die Erzieherin Susan Catima, und Marlis Rahlmann freute sich über den Aufenthalt von Marian: "Marian ist in der Integrationsgruppe, zählt mit den Kindern auf Spanisch und hat einen wirklich guten Draht gefunden", erzählte die Leiterin des Kindergartens des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), und Marian pflichtete ihr auf Deutsch bei: "Mir macht es auch sehr viel Spaß, und ich lerne sehr viel."

Auch Monika Herholz von der Kreissparkasse ist ganz begeistert von ihrer Praktikantin Zaneta: "Sie engagiert sich und hat jetzt schon viel von der deutschen Sprache gelernt." Seit 2012 nimmt auch der Betrieb Beeger Logistik & Spedition am Leonardo-da-Vinci-Projekt teil und freute sich in diesem Jahr über Amanda. "Im vergangenen Jahr kam Raquel zu uns. Dank ihrer guten Sprachkenntnisse und Kontakte war sie uns von Anfang an eine große Hilfe", erzählte Geschäftsführerin Birgit Beeger und ergänzte, dass die junge Polin schon seit einem Jahr bei der Firma fest angestellt ist.

Zu verdanken ist die Erfolgsgeschichte wahrscheinlich auch der Kooperation zwischen der polnischen Berufsschule ZSE Torun und der BBS Syke, die Friedrich Soller vor über neun Jahren begründete. Innerhalb des multinationalen Netzwerkes der BBS arbeiten Ausbilder und Lehrkräfte gemeinsam in Fortbildungen. Lernaufenthalte in Tourun und Syke runden die Zusammenarbeit ab. Als Ergebnis reisen jetzt auch polnische Schüler als Leonardo-da-Vinci-Stipendiatinnen. Suse Laue freute sich besonders über Schüler aus der Partnerstadt. "Im vergangenen Jahr sind auch Syker Schüler dorthin gereist", so die Verwaltungsvize, die sich für das Engagement der Lehrer und Ausbilder bedankte.

EU-Bildungsprojekte

n Das Leonardo-da-Vinci Projekt ist ein EU-Bildungsprojekt für lebenslanges Lernen und fördert die Zusammenarbeit in der beruflichen und betrieblichen Aus- und Weiterbildung. Das Erasmus-Projekt fördert die Zusammenarbeit von europäischen Hochschulen und unterstützt die Mobilität von Studenten und Dozenten.