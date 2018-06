Die Partnerschaft zwischen Twistringen und Bonnétable währt seit 35 Jahren / Das Ergebnis: Beziehungen über Landesgrenzen hinaus

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

In aller Freundschaft

Merle Heusmann

Twistringen. Seit Ende des zweiten Weltkriegs wird die Freundschaft zum Nachbarland Frankreich in Deutschland großgeschrieben. Seit 1977 hat diese Freundschaft in Twistringen einen Namen – Bonnétable. Die Partnerschaft zwischen Twistringen und der französischen Kleinstadt besteht seit 35 Jahren. Im April 1977 unterzeichneten die damaligen Bürgermeister der beiden Städte die offizielle Partnerschafts-Urkunde. Ein Schriftzug, mit dem sich in den folgenden dreieinhalb Jahrzehnten ein Netz spannte, das zahlreiche Bereiche kommunalen Lebens in sich einschloss.