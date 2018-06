Über diese spricht Dr. Siegfried Schulte am Mittwoch, 26. Oktober, auf Einladung der Volkshochschule (VHS) und des Senioren- und Pflegestützpunkts Syke. Ab 18 Uhr berichtet der Mediziner über ganzheitlich ausgerichtete Therapien und Möglichkeiten der Akutgeriatrischen Einrichtungen in der Klinik in Bassum. Der Vortrag findet im Gebäude an der Waldstraße 1 statt. Anmeldungen für den kostenlosen Informationsabend unter 0 42 42 / 9 76 44 44.