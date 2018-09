Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Info-Broschüre zur Badesaison

Kar

Martfeld. Zur Badesaison im Hallenbad Martfeld hat die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen eine neue Info-Broschüre erstellt. Los geht die Saison mit einer Eröffnungsparty am Sonntag, 8. September, von 14 bis 17 Uhr. Die Badesaison beginnt am 9. September und endet am 27. April 2014. Das Faltblatt informiert detailliert über die Öffnungszeiten des Bades sowie die angebotenen Kurse der Samtgemeinde.