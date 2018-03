Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Informationen über das Gehör

Bruchhausen-Vilsen. Viele Menschen haben das Gefühl, eigentlich noch gut zu hören, verstehen vieles aber trotzdem nicht. Dieser scheinbare Widerspruch soll in einem Vortrag von Silke Tiedemann am Montag, 11. Februar, ab 18 Uhr im Volkshochschul-Gebäude an der Bahnhofstraße 55 in Bruchhausen-Vilsen erklärt werden. Wichtige Informationen über das Gehör, Hörprobleme und Hörgeräte sollen behandelt werden. Anmeldungen für den Vortrag nimmt die VHS unter 04242/9764444 entgegen, die Gebühr beträgt fünf Euro an der Abendkasse.