Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Inliner-Tour durch die Samtgemeinde

Kar

Bruchhausen-Vilsen. Die Straßen gehören am Sonntag, 8. Juli, wieder den Skatern. Um 16 Uhr startet die Vilsa-Inliner-Tour am Restaurant Dillertal. Dann geht es wieder quer durch die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen. Organisiert hat die Tour der Samtgemeindejugendring (SGJR) in Zusammenarbeit mit der Verwaltung. Dieses Jahr haben die Streckenplaner laut Ankündigung einen neuen Rundkurs ausgearbeitet. Vom Dillertal geht es Richtung Asendorf, Engeln und wieder zurück. Die Gesamtlänge beträgt rund 19 Kilometer. Unterwegs hat der Veranstalter einen Getränkestopp eingerichtet. Dort werden kostenlose Getränke gereicht. Das Führungsfahrzeug zeigt den Sportlern mit Musik den Weg. Sollte es regnen, könnte die Veranstaltung laut Pressemitteilung kurzfristig abgesagt werden. Aktuelle Informationen erhalten die Sportler daher auf der Homepage www.sgjr-bruvi.de.